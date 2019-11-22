بالفيديو.. حفيدة عادل إمام تبدى كرهها للتمثيل

لم يظهر أحفاد الفنان عادل إمام سوى في لقاء تليفزوني كان قد أجراه مع المذيعة منى الشرقاوي قبل سنوات، في برنامج yes im famous ، لذا لم نتعرف عليهم عن قرب.

لكن هالة أحمد مؤمن ابنة سارة عادل إمام، ورثت عن أسرتها الفن، ليس التمثيل ولكن الرسم.

ظهرت هالة في لقاء ببرنامج "أطفال ولكن"الذي يعرض عبر قناة "المحور" إذ تشارك في بعض المعارض الفنية كما تتعلم الرسم في ورش خاصة.

وتحدثت هالة عن دعم جدها الفنان عادل إمام لها وتشجيعه لما ترسمه وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية، وأوضحت أنها لا تفكر في التمثيل وتحب أكثر الفن التشكيلي تتمنى أن تُكمل مسيرتها فيه.