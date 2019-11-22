» الفراعنة تهز شباك "الأفيال" بهدف نظيف

22 نوفمبر 2019 - 08:42 م

تقدم نجمنا كريم العراقي، للمنتخب الأولمبي بهدف نظيف على كوت ديفوار فى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة على أرض مصر، فى الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.



وجاء الهدف بعد عرضية رائعة من قائد الفريق رمضان صبحي، الذي قاد هجمة من الجبهة اليسرى قبل مراوغة لاعبين من المنتخب الإيفواري، وتمرير الكرة التي تلقاها "العراقي" وسددها لتسكن الشباك على يمين الحارس.

واختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب التشكيل التالي لخوض اللقاء:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى.

الهجوم: مصطفى محمد.