» لبنانيون يعيدون مجسم الثورة إلى وسط بيروت

22 نوفمبر 2019 - 08:52 م

أعاد المتظاهرون اللبنانيون مجسّم الثورة مساء اليوم، إلى مكانه في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.

وكان المجسم قد أحرق اليوم من قبل شخص مجهول الهويّة، تزامنًا مع ذكرى الاستقلال الـ76.

وارتفعت هتافات "ثورة ثورة"، فور إعادة المجسم وسط تلويح بالأعلام اللبنانيّة على وقع الأغاني الثوريّة والوطنيّة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصاً كان على متن دراجة نارية، ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم المتواجد في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة، ولم يبق منه أي شيء".

وجاء عيد الاستقلال هذا العام، في وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسيّة واقتصاديّة حادّة، خصوصًا مع عدم تشكيل حكومة حتى الساعة.

وقرّر محتجون في لبنان الاحتفال، بالذكرى الـ76 لعيد الاستقلال على طريقتهم، من خلال احتفال مدني وسط بيروت.