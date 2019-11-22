"السيسي" يتلقى رسالة خطية من العاهل المغربي

22 نوفمبر 2019 - 09:23 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية، من العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة.

وسلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الرسالة للرئيس السيسي في القاهرة.

ويأتي استقبال السيسي لـ"بوريطة" على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية.

وتتعلق "الرسالة بتعزيز التعاون بين البلدين، والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية".

وحضر لقاء السيسي وبوريطة سفير المغرب بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي.