» "الضباب السام" يغلق مدارس 3 مدن في باكستان

22 نوفمبر 2019 - 10:10 م

قررت حكومة ولاية البنجاب في باكستان، الجمعة، إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة في 3 مدن هي لاهور، وفيصل أباد، وغوجرانوالا، بعدما غطى ضباب سام سماء تلك المدن.



وقال مراد راس، وزير التعليم في ولاية البنجاب، في بيان له، إن "الحكومة تتخذ التدابير الضرورية التي تشمل منح عطلة للمدارس"، حسب صحيفة "داون" المحلية.



وأضاف البيان أن "المدارس ستبقى مغلقة بسبب الضباب الدخاني الكثيف في كل من لاهور وفيصل أباد وجوجرانوالا"؛ دون أن يذكر تاريخا محددا لإنهاء هذا الغلق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حظرت وزارة التعليم عقد جميع الأنشطة في الهواء الطلق بالمدارس العامة والخاصة في أنحاء المقاطعة وذلك حتى 20 ديسمبر للسبب ذاته.

ووجهت الحكومة جميع الطلاب إلى ارتداء أقنعة تنقية الهواء خلال ساعات الدراسة، كما قررت عقد جلسات توعية حول البيئة في جميع المدارس.

وقال صاحب زاد خان كبير خبراء الأرصاد الجوية في لاهور، في تصريح صحفي، إن "الضباب الدخاني سيستمر حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل".



وفي نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يتلوث هواء لاهور التي تعتبر عاصمة باكستان الثقافية؛ بسبب مزيج من التلوث الصناعي وحرق النفايات والمخلفات الزراعية في الهند المجاورة، ما يجعلها واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا.

