الاتحاد الأوروبي: قصف مخيم للنازحين بإدلب "غير مقبول"

22 نوفمبر 2019 - 10:20 م

وصف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قصف النظام السوري مخيم نازحين في منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد بـ"غير المقبول".



جاء ذلك في بيان صادر عن فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية تعليقا على هجوم نفذته مليشيات مدعومة إيرانيا، الأربعاء، على مخيم "قاح" للنازحين السوريين بإدلب، وأسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات.

وشددت موغريني على أن الهجمات التي ينفذها النظام السوري وحلفائه دون تمييز على البنى التحتية المدنية الهامة، بما في ذلك المنشأت الصحية والتعليمية، "أمر غير مقبول ويجب إيقافه على الفور".

وأضافت أن الهجمات على مخيم نازحين مدنيين، وقصف منشأة صحية قريبة من الحدود التركية، تظهر مدى تدهور الوضع في شمال غربي سوريا.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تعازيها لأهالي من فقدوا حياتهم في الهجوم.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018، قتل أكثر من ألف و300 مدني في هجمات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب.