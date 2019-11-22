إصابة 8 فلسطينيين في اعتداءات من مستوطنين بالضفة

22 نوفمبر 2019 - 10:30 م

أصيب 8 فلسطينيين، مساء الجمعة، بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم جنوبي الضفة الغربية.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي تعاملت مع 8 إصابات نتيجة الضرب من قبل المستوطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة".

ولفتت إلى أن إصابتهم طفيفة، دون تفاصيل.

فيما بين شهود عيان للأناضول أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا محال تجارية فلسطينية، بالحجارة، واعتدوا بالضرب على أصحابها، في المنطقة المحاذية لمستوطنة "كريات أرباع"، شرقي الخليل.

وأشاروا إلى تعرض الطفل محمود هيثم دعنا (لم يذكر عمره) برش غاز الفلفل والضرب في شارع وادي النصارى وسط المدينة.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أجبر أصحاب المحال على إغلاقها، عقب الاعتداء.

وتشهد المنطقة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، ضد ممتلكات ومحال فلسطينية.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.