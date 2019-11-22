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زيارة محتملة لبوتين إلى فلسطين أوائل 2020

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

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كشف سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم أوائل 2020، دون ذكر يوم بعينه.
وفي مؤتمر صحفي بموسكو، أعرب السفير عن أمله أن تكون هذه الزيارة "لصالح الشعبين الفلسطيني والروسي".
وفي وقت سابق الجمعة، دعت الحكومة الفلسطينية نظيرتها الروسية إلى المشاركة في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة في البلاد، أبرزها التنقيب عن النفط.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عقب اجتماعات استضافتها موسكو للدورة الرابعة للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين، التي اختتمت اليوم.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن بوتين سيزور البلاد في يناير/كانون الثاني 2020.
وقالت الصحيفة غير الحكومية إن الرئيس الروسي يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس. -

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