"صلاح" يهنئ أبطال إفريقيا ويوجه رسالة هامة للجماهير

22 نوفمبر 2019 - 11:10 م

وجه نجم المنتخب الأول محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، التهنئة لأبطال المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.



ونشر محمد صلاح، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة".

