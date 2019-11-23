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شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي

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أحمد زكي
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أحمد زكي

شريف عرفة

كشف المخرج شريف عرفة عن أغرب المواقف التي جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "عرفة" في اللقاء إن الفنان أحمد زكي كان موهوبا بنسبة 100% لكنه لم يكن يملك تكنيك في الأداء ، مضيفا: دا متعب في التمثيل لأنه لو عمل مشهد كويس لازم اللي قدامه يبقوا كويسين لأنه مش هيقدر يعيد المشهد.

وأضاف: لما عمل فيلم (ناصر 56) قالي عايز أعمل (السادات) قولتله ما أنت خلاص عملت ناصر ، ولما عمل (السادات) قال عايز أعمل (حليم) قولتله على فكرة أنا مبعملش شخصيات لكني لما سمعت بمرضه شعرت بتأنيب الضمير و وافقت أعمل الفيلم معاه عشان خاطره كبير عندي.



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