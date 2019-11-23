» شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي

23 نوفمبر 2019 - 08:28 ص

كشف المخرج شريف عرفة عن أغرب المواقف التي جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.



وقال "عرفة" في اللقاء إن الفنان أحمد زكي كان موهوبا بنسبة 100% لكنه لم يكن يملك تكنيك في الأداء ، مضيفا: دا متعب في التمثيل لأنه لو عمل مشهد كويس لازم اللي قدامه يبقوا كويسين لأنه مش هيقدر يعيد المشهد.



وأضاف: لما عمل فيلم (ناصر 56) قالي عايز أعمل (السادات) قولتله ما أنت خلاص عملت ناصر ، ولما عمل (السادات) قال عايز أعمل (حليم) قولتله على فكرة أنا مبعملش شخصيات لكني لما سمعت بمرضه شعرت بتأنيب الضمير و وافقت أعمل الفيلم معاه عشان خاطره كبير عندي.







