رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

23 نوفمبر 2019 - 09:31 ص





ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني، الحجاب على الهواء، لتوضح للمحجبات طرقًا جديدة لارتداء الحجاب.



واستضافت "الشربيني"، في برنامجها "هي وبس"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة سفرة"مصممة الأزياء "صباح مجدي"، والتي تحدثت عن طرق ارتداء الحجاب، والـ"إيشارب".



وقامت "الشربيني"، بتجربة ارتداء الحجاب، وعلقت على ذلك قائلة: "حلو أوي عليا، صح، يارب أبقى محجبة أنا مش عايز أشيلها".



شاهد الفيديو..





https://www.youtube.com/watch?v=JMLb-mnVL-Q&feature=emb_logo