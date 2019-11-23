» للسعودية فقط.. سيارة المستقبل الكهربائية 2030

23 نوفمبر 2019 - 09:45 ص

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال فعاليات معرض السيارات الحديثة الذي افتتح أمس الجمعة بالرياض، عن سيارة كهربائية تعد الوحيدة في العالم باسم 2030.

وتعتبر السيارة المستقبلية رمزًا لرؤية المملكة 2030، وهي الخطة الاقتصادية الطموحة التي تعمل عليها السعودية لتقوية مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

وأطلق على السيارة اسم "سيارة المستقبل"، حيث صممت من قبل شركة إيطالية، وقد صمتت خصيصًا للمملكة العربية السعودية، فهي تعد نسخة واحدة في العالم.

وصممت سيارة 2030 بتصميم رياضي قوي، على الطراز الأوروبي، وبألوان جذابة، بالإضافة إلى قوة المحرك وسرعتها العملاقة، كما أنه يتم شحنها بشكل سريع.