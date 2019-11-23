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تحتفظ بجثة زوجها فى ثلاجة غرفة النوم لهذا السبب

قضايا وحوادث

باربرا واترز
باربرا واترز

متابعات - أمينة عبد العال

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الشرطة

باربرا واترز

الخلايا العصبية

لم تستطع تخيل فكرة أن يتعرض للتشريح وإجراء الأبحاث عليه، فلم تجد بدًا من الاحتفاظ به في ثلاجة غرفة نومها لمدة عام كامل حتى أبلغ عنها أحد الجيران الذي صارحته بذلك دون قصد.

وتواجه  باربرا واترز 67 عاما، من جولين في ولاية ميسوري الأميركية تهمة "عدم التخلي عن الجثة" والتي قد تبلغ عقوبتها 4 أعوام، بعدما حجبت زوجها بول بارتون الذي توفي في 30 ديسمبر 2018 لمدة عام.

وتقول باربرا إنها قد تبذل محاولات كثيرة في محاولة للبحث عن طبيب يكشف عليه دون أن يطلب أن يتوجه إلى مراكز أبحاث لإجراء أبحاث عليه بسبب مرضه النادر وهو "لو جيريج" والمعروف باسم "A L S " الذي يسبب موت الخلايا العصبية، حسبما نشرت وكالة "أسوشيتد برس".

جدير بالذكر أن تشريح الجثة لم يثبت أي مظاهر غير طبيعية لوفاته، حسبما أعلنت الشرطة.

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