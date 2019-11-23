  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:17 م
بحث متقدم
فنادق مكة المكرمة

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

عمرو اديب

أديب يدير مزادًا على الهواء

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

لحظة الاغتيال

لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

السعودية

حدث تاريخي في السعودية لأول مرة

تهاني الجبالي

سر عداء "محمد مرسى" لتهاني الجبالي

ضريح الإمام "الليثى" شيخ الإسلام

بالصور.. ضريح الإمام "الليثى" شيخ الإسلام

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

محمد مرسي

4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

فجر السعيد في مرضها

السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

أمير سعودي لـ"بن جاسم": علاقتك بالقذافى أفقدت الثقة بالخليج

الحياة السياسية

بن جاسم
بن جاسم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

#

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

#

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

#

رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

أخبار السعودية

مجلس التعاون

بن مساعد

بن جاسم

وجه الأمير السعودي رسالة قاسية لحمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق عن سبب عدم الثقة التي تسربت إلى مجلس التعاون الخليجي.

وكتب بن مساعد على حسابه: "فعلًا.. الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات.. وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي".

وأضاف في رسالته لـ بن جاسم: "ملاحظة.. عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضًا غير مسبوق".

يأتي هذا في رده على تدوينة لبن جاسم التي كتب فيها: "علماً أن هذا المجلس في آخر 10 سنوات لم يكن فعالاً كما يطمح له شعب المجلس.. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

يأتي هذا في الوقت الذي تنتشر فيه دعوات بعودة الثقة للبيت الخليج، وتوقعات واسعة عن فك الحصار عن قطر، وانتهاء الأزمة الخليجية.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلى تطير إلى الجونة
» إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري
» شاهد.. أغنية إليسا لثوار لبنان
» هكذا احتفلت منة شلبي بعيد ميلاد الفنانة هند صبري
» تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني
» برلماني يطالب باستغلال المناطق اللوجستية فى تشوين السلع الإستراتيجية
» مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة
» تحتفظ بجثة زوجها فى ثلاجة غرفة النوم لهذا السبب
» للسعودية فقط.. سيارة المستقبل الكهربائية 2030
» تعليق ناري من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من مصر
» شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية