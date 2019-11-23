مواجهات نارية بـ"البريميرليج" تعرف على موعدها

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تنطلق منافسات الأسبوع الثالث عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بمواجهات نارية بين الفرق. 

البداية ستكون مع وست هام يوناتيد وتوتنهام هوتسبير، التى  تنطلق في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد لندن الأولمبي، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 ، بتعليق يوسف سيف.

ويواجه أرسنال نظيره وساوثهامتون، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الإمارات، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، بتعليق أحمد البلوشي.

ويواجه كريستال بالاس نظيره ليفربول، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيلهرست بارك، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 ، بتعليق جواد بدة.

ويدخل مانشستر سيتي اختبارًا صعبًا حينما يواجه تشيلسي في السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد الاتحاد، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 ، بتعليق رؤوف خليف.

 

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