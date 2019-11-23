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بكولومبيا..

مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة

عرب وعالم

تفجير سيارة مفخخة بالعراق
تفجير سيارة مفخخة بالعراق

وكالات- الدويني فولي

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قتل 3 من رجال الشرطة وجرح سبعة آخرين في سانتاندر دي كويليتشو جنوب غرب كولومبيا، اليوم السبت، في تفجير شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة.

وذكرت وسائل إعلام أن الآلاف احتشدوا للمشاركة في احتجاجات شهدت أعمال نهب بالعاصمة بوغوتا.

وأكد مسئول محلي، أن الهجوم لم يكن له صلة بالاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس إيفان دوكي الذي أكد في خطاب تليفزيوني مساء الجمعة أن بعض الناس يستغلون الاحتجاجات لنشر الفوضى.

وفرضت السلطات في البلاد حظرًا على التجول ليلا في العاصمة بوغوتا، بعدما شارك أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات يوم الخميس احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن التصدي للفساد ومقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، كما احتشد الآلاف مساء الجمعة في ساحة بوليفار في بوغوتا، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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