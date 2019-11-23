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برلماني يطالب باستغلال المناطق اللوجستية فى تشوين السلع الإستراتيجية

الحياة السياسية

النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

متابعات - سارة أشرف

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البرلمان

الدلتا

المناطق اللوجستية

طالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة اهتمام وزارة التموين بالمناطق اللوجستية فى مختلف المحافظات وعلى الأخص فى الدلتا والصعيد، خاصة أنها تستطيع أن تغطى مخزونًا كبيرًا من السلع الإستراتيجية خلال فترات طويلة.

وأشار السيد فى بيان صحفي له إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية فى تشوين كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية تغطى احتياجات المواطنين فى حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميًا، بحيث نخزن هذا المخزون من السلع.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإجراء صيانة للصوامع الحديثة هو أمر جيد، ولكنه كان يجب أن تقوم به وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.

وأوضح أن فائدة صيانة هذه الصوامع تتمثل فى أنها تمنع أخلاط الشوائب بغلال القمح والذرة، وبالتالي فلابد من الاهتمام بها ، خاصة أن الدولة أنفقت مبالغ كثيرة في إنشاء هذه الصوامع.

 

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