السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

23 نوفمبر 2019 - 10:59 ص

نشرت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لها أثناء دخولها في الغيبوبة في باريس قبل شفائها.

وعلقت السعيد على الصورة بعد إجراء العملية الأخيرة وشفائها بالقول : " الحمد لله على نعمة العافية.." فَانظُرْ إِلَى? آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَ?لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى? وَهُوَ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".

وكانت السعيد قد كتبت تدوينة مؤثرة قبل شفائها : " في لحظة غيبوبة لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً أحلام".

كما أعربت السعيد عن شكرها لشقيقتها التي لم تترك في رحلة علاجها من الكويت إلى باريس.