  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
فنادق مكة المكرمة

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

عمرو اديب

أديب يدير مزادًا على الهواء

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

لحظة الاغتيال

لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

السعودية

حدث تاريخي في السعودية لأول مرة

تهاني الجبالي

سر عداء "محمد مرسى" لتهاني الجبالي

ضريح الإمام "الليثى" شيخ الإسلام

بالصور.. ضريح الإمام "الليثى" شيخ الإسلام

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

محمد مرسي

4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

فجر السعيد في مرضها

السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

سر عداء "محمد مرسى" لتهاني الجبالي

الحياة السياسية

تهاني الجبالي
تهاني الجبالي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بطل مسلسل الأسطورة يتهم مذيعة "النيل" بالجمع بين زوجين

#

سر غياب "مدبولي" عن حضور افتتاح مشروعات مرسى مطروح

الإخوان

صدى البلد

مصطفى بكرى

محمد مرسي

تهاني الجبالي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن صفوت حجازي هو صاحب فكرة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، قائلاً: "الإخوان تجمعوا بالفعل حول المحكمة بتعليمات من مكتب الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان هتفوا ضد المستشارة تهاني الجبالي، معقبا: "المستشارة تهاني بألف راجل، ومواقفها مشرفة".

 وتابع: "المعزول محمد مرسي كان هدفه الانتقام من المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل مجلس النواب، معقبا: "محمد مرسي كان متغاظ من تهاني الجبالي لأنها أصرت على أن يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلى تطير إلى الجونة
» إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري
» شاهد.. أغنية إليسا لثوار لبنان
» هكذا احتفلت منة شلبي بعيد ميلاد الفنانة هند صبري
» تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني
» برلماني يطالب باستغلال المناطق اللوجستية فى تشوين السلع الإستراتيجية
» مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة
» تحتفظ بجثة زوجها فى ثلاجة غرفة النوم لهذا السبب
» للسعودية فقط.. سيارة المستقبل الكهربائية 2030
» تعليق ناري من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من مصر
» شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية