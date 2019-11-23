سر عداء "محمد مرسى" لتهاني الجبالي

23 نوفمبر 2019 - 11:08 ص

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن صفوت حجازي هو صاحب فكرة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، قائلاً: "الإخوان تجمعوا بالفعل حول المحكمة بتعليمات من مكتب الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان هتفوا ضد المستشارة تهاني الجبالي، معقبا: "المستشارة تهاني بألف راجل، ومواقفها مشرفة".

وتابع: "المعزول محمد مرسي كان هدفه الانتقام من المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل مجلس النواب، معقبا: "محمد مرسي كان متغاظ من تهاني الجبالي لأنها أصرت على أن يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية".