لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

23 نوفمبر 2019 - 11:31 ص

وثق مقطع فيديو لحظة اغتيال مسلحين للشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، والذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال وأظهرت لقطات إيقاف المرشدي من قبل سيارة رباعية الدفع.

وأظهر مقطع الفيديو نزول مسلحين غير ملثمين، وأطلقوا الرصاص على المرشدي ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، بينما نجا نجله من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق حركة احتجاجية واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

يذكر أن محاولات الاغتيال لعدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، تعددت في الآونة الأخيرة، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

كما تعرض اللاعب العراقي مشتاق العزاوي لعملية اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصًا وهو يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا، حيث قام الشخص بإطلاق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ويفر هاربا.