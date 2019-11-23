إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري

كشف الفنان إدوارد، عن رفضه تمثيل دور والد الفنانة ياسمين صبري، في مسلسل حكايتي، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مبررًا الأمر بأنه لم يكن مقنعًا في الدور.

وصرح "إدوارد" في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بأن مخرج مسلسل حكايتي، أحمد سمير فرج، عرض عليه أن يقوم بأداء والد ياسمين صبري، لكنه رفض، بسبب فرق الطول بينه وبين الأخيرة، حيث قال: "إن فرق الطول كان سيحول المشاهد بينهما إلى كوميدية أكثر".

وأضاف: أنهما اتفقا على تقديم شخصية العم الأصغر، حيث إنه أحب تقديم شخصية الرجل الكبير، الذي يمتلك شابًا ليرى مدى قابلية الجمهور لتقبله في مثل هذه الأدوار، حيث قال "الحمد لله شوفت نجاح أنا ‏نفسي لحد دلوقت مخضوض منه".‏

وكان آخر عمل جمع الفنان إدوارد والفنانة ياسمين صبري، هو مسلسل "حكايتي" الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.