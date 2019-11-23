أديب يدير مزادًا على الهواء

23 نوفمبر 2019 - 11:59 ص

قدم الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إحدى حفلات فعاليات موسم الرياض بعنوان "ليلة السندباد"، ويحيها الفنان راشد الماجد".

وأعلن "أديب"، أنه سيقيم مزادًا على عودة الفنان راشد الماجد، موضحًا أن المزاد سيقام على مرحلتين، حيث إن المرحلة الأولى تتضمن بدأ المزاد بـ50 ألف ريال، ومن يريد رفع القيمة يقوم رفع لافتة بيضاء ليرتفع السعر 5 آلاف ريال، ومن يريد تغيير القيمة يقوم برفع لافتة حمراء.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن المرحلة الثانية ستكون بعد الاستراحة، وخلالها يقوم الراغبون في المشاركة بتسجيل بياناتهم للمزايدة من جديد، معقبًا: "ده عود السندباد راشد الماجد، وعمره 30 سنة".