"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

23 نوفمبر 2019 - 12:26 م

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح، لا يحتاج لعمليات جراحية.

وأضاف "كلوب" خلال تصريحات لموقع آنفيلد: "لا هو ليس بحاجة لجراحة، الأمر بدأ أمام ليستر سيتي، ثم بدأ في التحسن، لكن الأمر عاد من جديد أمام مانشستر سيتي".

وتابع: "هو ليس بالشيء الخطير، لكن على المدى القصير يجب التعامل مع الأمر بشكل جيد، المباريات متقاربة سوف نرى، لكن علينا أن نرى كيف سيكون الأمر مستقبلًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس فى الخامسة مساءً اليوم.