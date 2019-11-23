مغربي يحول مرض البهاق إلى لوحة فنية بجسمه

23 نوفمبر 2019 - 12:54 م

دفع إعلان المطرب رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، الكثير من الشباب ليفصحوا عن مرضهم دون خجل أو خوف من تعليقات الناس، ولكن الشاب المغربي، إبراهيم علام، كان مختلفًا في التعبير عن مرضه.

وقد اكتشف إبراهيم علام مرضه وهو في سن الـ13 عامًا، ولكنه لم يوقف حياته عند هذا الحد بل حول مرضه للرسومات فنية أبهرت الجميع .

ومرت سنوات على "إبراهيم" وهو يكتشف المميزات في مرضه، فهو لم يبحث عن علاج لمرضه، بل شعر إنه مميز عن الآخرين، وهو ما دفعه لعيش حياته بطريقة طبيعية.

ويعتبر مرض البهاق، من الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم ويعرف تحديدًا بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملاً للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد أو في الوجه فقط.