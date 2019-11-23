  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مطابخ وملاعب ومستشفى بسجن برج العرب

نتنياهو

اجتماع سري لتنفيذ خطة الإطاحة بـ" نتنياهو"

صورة من الفيديو

شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

السودان

السودان.. إعادة هيكلة كبيرة في جهاز المخابرات

الجبير

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

كلوب

كلوب غاضب من تأهل مصر للأولمبياد

وزيرالاثار

اكتشافات أثرية جديدة..165 تمثالا لقطط و25 صندوقا خشبيا ملونا

محمد دحلان

أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

ارشيف

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

مغربي يحول مرض البهاق إلى لوحة فنية بجسمه

الصفحة الأخيرة

مرض البهاق
مرض البهاق

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بث مباشر من داخل غرفة.. يحول فندق إلى العالمية

#

بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"

#

السيسي: كنت أتمنى علاج فيرس سي وتحقق

#

فيديو.. إعلامية شهيرة تكشف سبب تجميد بويضاتها

فيديو

تويتر

إلهام شاهين

انستغرام

مي العيدان

دفع إعلان المطرب رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، الكثير من الشباب ليفصحوا عن مرضهم دون خجل أو خوف من تعليقات الناس، ولكن الشاب المغربي، إبراهيم علام، كان مختلفًا في التعبير عن مرضه.

وقد اكتشف إبراهيم علام مرضه وهو في سن الـ13 عامًا، ولكنه لم يوقف حياته عند هذا الحد بل حول مرضه للرسومات فنية أبهرت الجميع .

ومرت سنوات على "إبراهيم" وهو يكتشف المميزات في مرضه، فهو لم يبحث عن علاج لمرضه، بل شعر إنه مميز عن الآخرين، وهو ما دفعه لعيش حياته بطريقة طبيعية.

ويعتبر مرض البهاق، من الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم ويعرف تحديدًا بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملاً للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد أو في الوجه فقط.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم
» إعلامية كويتية لـ إلهام شاهين: "احتشمي"
» حلا شيحة وبشرى يرقصان فى حفل الهضبة
» «الصحة»: إرسال فريق طبي لعلاج الرمد بإريتريا
» شاهد.. علم لبنان على برج خليفة في يوم الاستقلال
» تفاصيل جديدة تعلنها السياحة عن رحلات العمرة الجديدة
» عملية جراحية لمحمد هنيدى تستغرق 8 ساعات
» العراق.. العثور على جثة إمام مقتولاً في أربيل
» انتظام "ساسى" بتدريبات الزمالك
» أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة
» مذكرة تفاهم للمالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية