» أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة

23 نوفمبر 2019 - 12:55 م

تقدم "المصريون" لمتابعيها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية، في نشرة أخبار الظهيرة، التي تصدرها القبض على أربعة أشخاص قبل تظاهرات 24 أغسطس، وإليسا تغني لثوار لبنان، والعديد من الأخبار المهمة بين طيات النشرة التالية:

4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

سرد الإعلامي مصطفى بكري، أسرارًا جديدة تنشر لأول مرة عن فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي قائلا: "رجال القضاء واجهوا الإخوان بقوة ودون تردد، حتى قام المصريون بثورتهم في يونيو حفاظًا على بلدهم".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرسي تحدث مع المستشار عبد المجيد محمود وطالبه بأن يتحدث معه عند نظر أي قضية تخص الإخوان، ولكن المستشار عبد المجيد رفض".

وتابع :"المستشار عبد المجيد وقتها أكد لـ"مرسي" أن كل القضايا تنظر بنفس الشكل، كاشفًا عن أن الإخوان طالبوا النائب العام بالقبض على 4 أشخاص قبل مظاهرات 24 أغسطس وهم توفيق عكاشة ومصطفى بكري، ومحمد أبو حامد، وإسلام عفيفي، ولكن النائب العام رفض.

وثق مقطع فيديو لحظة اغتيال مسلحين للشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، والذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال وأظهرت لقطات إيقاف المرشدي من قبل سيارة رباعية الدفع.

وأظهر مقطع الفيديو نزول مسلحين غير ملثمين، وأطلقوا الرصاص على المرشدي ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، بينما نجا نجله من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق حركة احتجاجية واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

يذكر أن محاولات الاغتيال لعدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، تعددت في الآونة الأخيرة، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

كما تعرض اللاعب العراقي مشتاق العزاوي لعملية اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصًا وهو يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا، حيث قام الشخص بإطلاق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ويفر هاربا.

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأن المملكة العربية السعودية تتسلم، اليوم السبت، ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفًا لدولة اليابان.

حدث تاريخي في السعودية لأول مرة

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى ناجويا فى وقت مبكر، أمس، لتمثيل السعودية فى الاجتماع الذى سيكون آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، وعقد الوزير السعودى عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه ومسئولين من الدول الأخرى، استعدادًا للجلسات الرسمية اليوم.

وحسب الصحيفة، يعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين آخر اجتماعاتهم للدورة الحالية فى مدينة ناجويا اليابانية، صباح اليوم، قبل أن تنتقل رئاسة الدورة المقبلة اليوم إلى السعودية، التى تستعد لاستضافة القمة المقبلة فى نوفمبر 2020.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، فى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، كلاً من وزير خارجية اليابان موتيجى توشيميتسو، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، وزير خارجية جمهورية تشيلى تيودور ريبيرا، وزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخى فاورى، وزير الدولة فى المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرت خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري

كشف الفنان إدوارد، عن رفضه تمثيل دور والد الفنانة ياسمين صبري، في مسلسل حكايتي، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مبررًا الأمر بأنه لم يكن مقنعًا في الدور.

وصرح "إدوارد" في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بأن مخرج مسلسل حكايتي، أحمد سمير فرج، عرض عليه أن يقوم بأداء والد ياسمين صبري، لكنه رفض، بسبب فرق الطول بينه وبين الأخيرة، حيث قال: "إن فرق الطول كان سيحول المشاهد بينهما إلى كوميدية أكثر".

وأضاف: أنهما اتفقا على تقديم شخصية العم الأصغر، حيث إنه أحب تقديم شخصية الرجل الكبير، الذي يمتلك شابًا ليرى مدى قابلية الجمهور لتقبله في مثل هذه الأدوار، حيث قال "الحمد لله شوفت نجاح أنا ‏نفسي لحد دلوقت مخضوض منه".‏

وكان آخر عمل جمع الفنان إدوارد والفنانة ياسمين صبري، هو مسلسل "حكايتي" الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

إليسا تغني لثوار لبنان

أهدت الفنانة اللبنانية، إليسا، الشعب اللبناني والثوار أغنية جديدة تعبر عنهم ، وذلك بعد ما وعدت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأغنية للثوار.

ويظهر في الفيديو كليب لقطات حية من مظاهرات لبنان، في عدة ساحات بلبنان، كما تظهر إليسا في لقطة أثناء مشاركتها في المظاهرات .

والأغنية من كلمات سهام شعاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع نيمان .

وشهدت لبنان، موجة من الاحتجاجات، في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب .

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح، لا يحتاج لعمليات جراحية.

وأضاف "كلوب" خلال تصريحات لموقع آنفيلد: "لا هو ليس بحاجة لجراحة، الأمر بدأ أمام ليستر سيتي، ثم بدأ في التحسن، لكن الأمر عاد من جديد أمام مانشستر سيتي".

وتابع: "هو ليس بالشيء الخطير، لكن على المدى القصير يجب التعامل مع الأمر بشكل جيد، المباريات متقاربة سوف نرى، لكن علينا أن نرى كيف سيكون الأمر مستقبلًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس فى الخامسة مساءً اليوم.