السودان.. إعادة هيكلة كبيرة في جهاز المخابرات

23 نوفمبر 2019 - 01:00 م

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن أن السلطات بصدد الإعلان عن إعادة هيكلة بجهاز المخابرات السودانية، تشمل عشرات اللواءات والمسئولين.

وأفادت بأن هناك إحالات وإعفاء لضباط مخابرات كبار بينهم نائب رئيس جهاز المخابرات الفريق عوض الكريم قرشي مع رؤساء الهيئات والإدارات.

وأشارت إلى تعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل نائبًا للمدير العام خلفًا لقرشي، مضيفًا أن المحالين على التقاعد بينهم 12 برتبة لواء.

يذكر أنه في 14 أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا بتعيين أبو بكر دمبلاب مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات، وعوض الكريم القرشي نائبا له بعد قبول استقالة الفريق أول صلاح عبد الله قوش.