  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مطابخ وملاعب ومستشفى بسجن برج العرب

نتنياهو

اجتماع سري لتنفيذ خطة الإطاحة بـ" نتنياهو"

صورة من الفيديو

شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

السودان

السودان.. إعادة هيكلة كبيرة في جهاز المخابرات

الجبير

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

كلوب

كلوب غاضب من تأهل مصر للأولمبياد

وزيرالاثار

اكتشافات أثرية جديدة..165 تمثالا لقطط و25 صندوقا خشبيا ملونا

محمد دحلان

أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

ارشيف

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

إعلامية كويتية لـ إلهام شاهين: "احتشمي"

الصفحة الأخيرة

مي العيدان
مي العيدان

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

#

مظهر شاهين لـ"الليثي": ضيفك عليه جن

#

وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة


شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا على الفنانة إلهام شاهين، وذلك بسبب إطلالة الأخيرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41، والذي وصفها البعض بـ"الجريئة".

وكتبت "عيدان" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "إلهام شاهين.. ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل هجومًا على الإعلامية الكويتية لإساءتها للفنانة إلهام شاهين، وتدخلها في أمور لا تعنيها، وجاءت التعليقات كالآتي: "بالله انتي شو قهرك؟ ممثلة ومدعوة لمهرجان شو دخلك تقليلاً عدي ببيتك ومو باقيلك كتير ليش إنتي ضامنة حالك بكرا تقومي.. حرام عليكي هالسب والغلط عالعالم إنتي صحفية لازم يكون إلك رئيك بس بأسلوب محترم بس كل شي بتكتبيه للأسف بحسو كلو حقد"، "لو عمرها ألف حلوة جميلة إلهام شاهين"، "وانتي احترمي عمرك وبطلي مشاكل مع الخلق".

وكانت قد ظهرت إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 41، مرتدية فستان أسود مكشوف بعض الشىء.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم
» إعلامية كويتية لـ إلهام شاهين: "احتشمي"
» حلا شيحة وبشرى يرقصان فى حفل الهضبة
» «الصحة»: إرسال فريق طبي لعلاج الرمد بإريتريا
» شاهد.. علم لبنان على برج خليفة في يوم الاستقلال
» تفاصيل جديدة تعلنها السياحة عن رحلات العمرة الجديدة
» عملية جراحية لمحمد هنيدى تستغرق 8 ساعات
» العراق.. العثور على جثة إمام مقتولاً في أربيل
» انتظام "ساسى" بتدريبات الزمالك
» أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة
» مذكرة تفاهم للمالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية