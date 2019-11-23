» إعلامية كويتية لـ إلهام شاهين: "احتشمي"

23 نوفمبر 2019 - 01:41 م





شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا على الفنانة إلهام شاهين، وذلك بسبب إطلالة الأخيرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41، والذي وصفها البعض بـ"الجريئة".

وكتبت "عيدان" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "إلهام شاهين.. ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل هجومًا على الإعلامية الكويتية لإساءتها للفنانة إلهام شاهين، وتدخلها في أمور لا تعنيها، وجاءت التعليقات كالآتي: "بالله انتي شو قهرك؟ ممثلة ومدعوة لمهرجان شو دخلك تقليلاً عدي ببيتك ومو باقيلك كتير ليش إنتي ضامنة حالك بكرا تقومي.. حرام عليكي هالسب والغلط عالعالم إنتي صحفية لازم يكون إلك رئيك بس بأسلوب محترم بس كل شي بتكتبيه للأسف بحسو كلو حقد"، "لو عمرها ألف حلوة جميلة إلهام شاهين"، "وانتي احترمي عمرك وبطلي مشاكل مع الخلق".

وكانت قد ظهرت إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 41، مرتدية فستان أسود مكشوف بعض الشىء.