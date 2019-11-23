» حلا شيحة وبشرى يرقصان فى حفل الهضبة

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صدى البلد

الإسكندرية

سجن برج العرب

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها من حفل الفنان عمرو دياب، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، حيث ظهرت وهي ترقص برفقة الفنانة حلا شيحة وهنا الزاهد.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الفنانين والفنانات وهم يرقصون على أنغام حفل عمرو دياب على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور إعلامي وفني حاشد.


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