«الجبلاية» مباريات الدورى بجمهور

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أعلن مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تنسيقهم مع الجهات الأمنية، لحضور 5 آلاف مشجع لمباريات الدوري الممتاز، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتم الاتفاق مع الجهات الأمنية على تواجد 5 آلاف مشجع في مباريات الدوري الممتاز سيتم تقسيمها إلى 3500 مشجع للفريق صاحب الملعب و500 للفريق الضيف و1000 لطلبة الجامعات ومراكز الشباب.

يأتي ذلك بعد النجاح المبهر للمرة الثانية على التوالي خلال بطولتي الأمم الأفريقية سواء للكبار أو الأوليمبي. 

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