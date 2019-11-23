» «الجبلاية» تشكر هؤلاء على نجاح بطولة الأمم

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وجه الاتحاد المصري، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على تهنئته المباركة لأبنائنا أعضاء المنتخب الوطني الأوليمبي بمناسبة تحقيق إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

كما وجه الاتحاد فى بيان صادر عنه، الشكر لأجهزة الدولة كافة، تحديدًا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على وقفتها بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي حتى تكللت جهوده بالنجاح.

كما توجه "الجبلاية" الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة على النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم البطولة، الذي جاء تأكيدًا على ريادة مصر أفريقيًا ووقوفها بالفعل على أعتاب العالمية في مجال تنظيم البطولات الرياضية.

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