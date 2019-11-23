شاهد.. إعلامية شهيرة تثير الغضب بفيديو أثناء استحمامها

23 نوفمبر 2019 - 03:59 م

أثارت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند ، حالة من الجدل والغضب بسبب نشرها فيديو لها أثناء استحمامها داخل "بانيو" بأحد الفنادق.

ونشرت حليمة بولند الفيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وعلقت عليه قائلة :" هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي".

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو بموجة غضب وهجوم عليها، متهمين إياها بتعمد إثارة الجدل، من خلال استعراض مفاتنها وظهورها شبه عارية، وتسائل متابعون لها عن الشئ الذي تستفيده من نشر مثل هذه الفيديوهات.

