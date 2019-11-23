أردوغان يحدد جائزة ضخمة لمن يساعده في القبض على "دحلان"

23 نوفمبر 2019 - 04:17 م

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جائزة قدرها 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي الفلسطيني المقيم بالإمارات محمد دحلان.

فيما رد " دحلان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا : "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الجمعه، عن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، أن "تركيا تتهم دحلان، المقيم في الإمارات بأنه مرتزق يعمل لحساب الإمارات، فضلا عن مشاركته في محاولة انقلاب، عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان".

وقال الوزير إن المسؤول الفلسطيني، محمد دحلان، قد أدرج في القائمة الحمراء، وهي قائمة الإرهابيين المطلوبين.

ووصفت الصحيفة التركية، دحلان، بأنه "أمير الظلام في الشرق الأوسط"، إذ ساهم بالتورط في الانقلاب التركي الفاشل لعام 2016، على أردوغان، وكذلك اتهمته الصحيفة بأنه قد شن حملة شعواء على حركة حماس.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، قد اتهم الإمارات "بإيواء إرهابي اسمه محمد دحلان، وبمحاولة استبداله بالرئيس الحالي محمود عباس".

وقال أوغلو خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، في الثلاثين من الشهر الماضي، قال فيها: "أقول للإمارات إن هناك إرهابيا، اسمه محمد دحلان، هرب إليكم، لأنه عميل لإسرائيل".