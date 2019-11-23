سبب سعادة "هنية" بتحويل "نتنياهو" للمحاكمة

23 نوفمبر 2019 - 07:25 م

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، باتهام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيرًا إلى أن هذا الاتهام "سيرفع الروح المعنوية للفلسطينيين".



"هنية" في رفح

تصريحات "هنية" التي أدلى بها للصحفيين اليوم السبت، في رفح الفلسطينية، أكد خلاله أن اتهام رئيس وزراء الاحتلال، سيرفع الروح المعنوية للشعب الفسطيني، و "سيشجع على إظهار مزيد من الصمود".

كما دعا إلى تعزيز المقاومة لـ"نتنياهو" عسكريًا وسياسيًا.

محاكمة "نتنياهو"

ويوم أمس، وجه المدعي العام في دولة الاحتلال تهمًا لـ"نتنياهو" تتعلق بالاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة.

وفى رده على اتهام المدعى العام، قال إنه سيقبل أي حكم يصدر من القضاء، مشددًا على أن اتهامه من عدمه سيحسم في المحكمة.

وتابع في تصريحاته يوم أمس، حول هذه القضية، أنه سيقبل القرار بلا شك، مؤكدًا أنه سيعمل وفق القانون.