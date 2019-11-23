عالج نفسك من الطبيعة.. أهم 5 أعشاب لعلاج آلام المفاصل

تعد آلام الركبة والمفاصل هي من بين أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، والتي تسبب في آلام ومعاناة للملايين، خاصة وأنها في كثير من الأحوال تكون مزمنة، ستعيش مع الإنسان لسنوات طويلة، ما يجعله يبحث عن مسكنات لهذه الآلام.

بعض الأمراض مثل الغدة النكافية والتهاب الكبد والأنفلونزا. ومع وجود ستة أنواع مختلفة من المفاصل في الجسم، فإن ذلك يعني تعدد مصادر الآلام المحتملة، ما يؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد على الأداء طوال اليوم.

يمكن أن تساعد الأدوية في تخفيف آلام المفاصل، ولكنها قد ترتب عليها آثار جانبية، ويمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي قد تتناولها.

لكن من حسن الحظ، فإن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تمنع بشكل فعال آلام المفاصل دون التسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها.

وفيما يلي خمسة من أكثر الأعشاب المتوفرة شيوعًا والتي يمكنها تهدئة المفاصل المؤلمة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية:

. الألوفيرا

ربما تحتفظ أنت أو أحد أفراد أسرتك بالألوفيرا للعلاج من حروق الشمس، لكن فعاليتها أكثر من ذلك بكثير، لكونها تحتوي على أكثر من 75 عنصرًا نشطًا، بما في ذلك aloin و emodin ، تعمل كمسكنات لتخفيف الألم، وتحتوي أيضًا على العديد من المركبات المضادة للالتهابات القوية.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام الألوفيرا لتهدئة آلام المفاصل، على رأسها تدليك مكان الألم، وهناك "الألوفيرا هلام" الذي اعتمده قبل المجلس الدولي لعلوم الألوفيرا الذي يمكن استخدامه في علاج آلام المفاصل.

ثانيًا: تناول مكمل الألوفيرا عن طريق الفم، يمكنك أيضًا شراء عصير الصبار النقي الذي يحتوي على نكهة خفيفة ويدمج جيدًا في العصائر. لكل على الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكري أو أدوية مسهلة أو المنبهات أو الأدوية المدرة للبول استشارة الطبيب قبل تناول الألوفيرا.

. الأوكالبتوس

اليوكاليبتوس ??هو مسكن موضعي معروف، ويتوافر في جميع أنواع الكريمات والمراهم لآلام المفاصل. له رائحة المنثول القوية التي نميل إلى ربطها بعلاجات تخفيف الآلام.

أوراق شجرة الكينا تحتوي على عشبة "العفص"، والتي يعتقد أنها تقلل من التورم وآلام الالتهاب. إذا لم تكن قد استخدمت قط الأوكالبتوس من قبل، فعليك أولاً إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام المنتج على نطاق واسع.

ببساطة ضع كمية صغيرة على ذراعك ولاحظ أي رد فعل سلبي، مثل الطفح الجلدي أو خلايا النحل. إذا لم يحدث شيء خلال 24 إلى 48 ساعة، فليس هناك مشكلة في استخدام "الكينا" كعلاج لتخفيف آلام المفاصل المؤلمة.

. الزنجبيل

في الطب الصيني التقليدي، يتم تناول الزنجبيل لزيادة الدورة الدموية، والتي لها تأثير مفيد على الشفاء في المناطق الملتهبة. يعتقد أيضًا أن الزنجبيل يحسن مستويات السكر في الدم، ويحمي من أمراض القلب، ويخفض نسبة الكوليسترول في الجسم، ويقوي وظائف المخ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ويمتلك الزنجبيل قدرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يمكن استخدام الزنجبيل الطازج أو المجفف أو المسحوق أو في صورة زيت. يستمتع معظم الناس بنكهة الزنجبيل، لكن يمكنك استخدامها في صورة كبسولة إذا كنت تريد الفوائد دون المذاق.

. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الصحية التي يمكنك اختيارها، لأسباب كثيرة. من تحسين وظائف المخ إلى زيادة حرق الدهون، يحسن الشاي الأخضر الصحة العامة.

وهو أيضًا مضاد قوي للالتهابات، وقد ثبت أنه يفيد بشكل كبير الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

معظم الناس يشربون الشاي الأخضر، ولكن يمكنك أيضًا تناوله على شكل لوح أو صبغة. ويمكن إضافة نكهة الشاي الأخضر إلى جميع أنواع الأطعمة. ولا تتردد في إضافة الأعشاب الأخرى التي تقلل الالتهاب إلى كوب الشاي الأخضر، مثل الزنجبيل أو الألوفيرا.

. الكركم

الكركم التوابل المستخدمة لصنع الكاري، أكثر من مجرد نكهة لطيفة، إذ يتم استخدام الكركم في الطب الشعبي منذ فترة طويلة جدًا. ويقول العلماء إن العنصر النشط في الكركم، المعروف باسم "الكركمين"، له خصائص مضادة للالتهابات.

وكشفت الدراسات الحديثة التي أجريت على الفئران أن الكركم لديه القدرة على إبطاء تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي.. وهو ذو مذاق رائع في جميع أنواع الأطباق، لكن إذا كنت لا تحب النكهة، فإنه يمكنك أن تستخدم كبسولات "الكركمين".

الأعشاب التي تستخدم في تقليل الالتهاب هي علاجات طبيعية رائعة لآلام المفاصل، دون التسبب في المزيد من المشاكل في شكل آثار جانبية سيئة. ويمكن دمجهم بشكل طبيعي في نظامك الغذائي اليومي، مثل الشاي الأخضر والزنجبيل.

والاعتماد على الأعشاب الطبيعية يقلل من الاعتماد على الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. وفي النهاية فإن جميع الأعشاب المذكورة لها فوائد صحية متعددة تتجاوز تخفيف الألم، إذن ليس لديك شيء تخسره إذا استخدمتها كعلاج طبيعي للتخفيف من آلام المفاصل.