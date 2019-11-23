ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويُعزز صدارته لـ«البريميرليج»

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كريستال بالاس

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حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا في مشوار استعادة اللقب الغائب عن قلعة الريدز على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز السنغالي ساديو ماني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 45 من بداية الشوط الثاني قبل أن يتعادل ويلفريد زاها في الدقيقة 82 ولكن البرازيلي فيرمينو خطف الانتصار لفريقه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وسجل فريق كريستال بالاس هدفًا في الشوط الأول قبل أن يقوم حكم اللقاء بالغاه بسبب وجود خطأ على مدافع الريدز بعد العودة لخاصية الفار.

وكاد النجم محمد صلاح  انتصاراته بـ«جناح الفريق والمنتخب المصري أن يحل بديلًا ولكن الهدف الثاني لزميله في الفريق جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق يفضل نزول مدافع للحفاظ على النتيجة.

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي التي يلعب حاليًا مع تشيلسي بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويعاني محمد صلاح من إصابة على مستوى الكاحل أبعدته عن المشاركة مع الفراعنة أمام كل من جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وطمئن «كلوب» جماهير الريدز عن حالة محمد صلاح أن إصابته ليس بالشيء الخطير، مطالبًا بضرورة التعامل مع الأمر خلال الوقت الحالي بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالحديث عن ترشيح «مو» لتمثيل المنتخب الأولمبي في «طوكيو» قال الألماني «كلوب» تأهل مصر للأولمبياد يمثل "مشكلة" لنا، لأنه قد يعني مشاركة صلاح في الدورة التي يتعارض توقيتها مع انطلاقة الموسم المقبل من البريميرليج.

وكان محمد صلاح نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هنأ فيها المنتخب الأولمبي بالفوز ببطولة أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

كما وجه أفضل لاعب في إفريقيا في العامين الماضيين الشكر إلى الجماهير المصرية، قائلا: «تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما».

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