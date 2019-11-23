» مقتل فنانة بعد اغتصابها.. و"ليليان داود" تنشر صورتها

23 نوفمبر 2019 - 08:55 م

نشرت الإعلامية اللبنانية ليليان داود، صورة لمتظاهرة من تشيلي، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثتها بعد تعرضها للاغتصاب.

فنانة بانتومايم

وذكرت "داود" عبر حسابها على موقع "تويتر" أن اسم الفتاة "دانيلا كاراسكو"، موضحة أن السلطات اعتقلتها قبل ايّام وأخفتها عن الأنظار، لافتة إلى أنها تعمل فنانة بانتومايم".





هذه الصبية، اسمها دانيلا كاراسكو فنانة بانتومايم. وكانت من ابرز وجوه ثورة #تشيلي، اعتقلتها السلطات قبل ايّام وأخفتها ليجدوا جثتها بعد تعذيبها واغتصابها معلقة على سور سياج في مدينة #سانتياجو #DanielaCarrasco pic.twitter.com/M5lR3VMtWB — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) November 23, 2019

وذكرت أنه تم العثور على جثتها معلقة بعد تعذيبها واغتصابها على سور سياج".

الأزمة الاجتماعية بتشيلي

يشار إلى أن تشيلي تشهد أزمة كبيرة منذ 18أكتوبر الماضي، يصفها البعض بالأزمة الاجتماعية، إثر وقوع احتجاجات تنادي باستقالة الرئيس بينيرا وتندد بالفروقات الاجتماعية وغلاء الأسعار.

وشهدت البلاد أعمال عنف رافقت المظاهرات الاحتجاجية، أسفرت عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.

وكانت الحكومة قد دعت يوم أمس إلى الهدوء، لكن المتظاهرين يصرون على النزول للشوارع للأسبوع الخامس وسط العاصمة، من أجل تحقيق مطالبهم.

بداية الأحداث في تشيلي

قبل نحو 5 أسابيع انفجرت الأزمة في البلاد، عقب رفع أسعار بطاقات المترو، إلا أن هذه الاحتجاجات توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أمريكا الجنوبية.

تشيلي تشهد الاحتجاجات الأكبر

ومنذ عودة الديمقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه، لم تشهد البلاد احتجاجات مماثلة، ورافقت الاحتجاجات التي لم تهدأ إلى الآن، أعمال نهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخرا تزايد أعمال العنف.