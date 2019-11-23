فيديو.. الغموض يكتنف أسباب توقيف «وائل جسار» بالمكسيك

23 نوفمبر 2019 - 09:13 م

منع المطرب اللبناني، وائل جسار من دخول المكسيك حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وكان جسار تفاجأ هو ومدير أعماله يوسف حرب بتوقيفهما في مطار "كنكون" بالمكسيك، لمدة 36 ساعة، حيث رفض السماح لهما بالدخول وتم ترحيلهما إلى لبنان، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وبينما عزت تقارير إخبارية سبب ذلك إلى عدم حصوله على تأشيرة عمل من قبل متعهد الحفلات، يوسف حرب، الذي أصدر لجسار وفرقته الموسيقية "فيزا سياحية"، في حين كان من المفترض أن يصدر لهم تأشيرة عمل.

غير أن المطرب اللبناني نفى ذلك، وقال عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، إنه لا صحة لعدم دخوله الأراضي المكسيكية لعدم امتلاكه تأشيرة دخول كما رددت مواقع إلكترونية.

وأضاف أن التأشيرة التي كانت معه سليمة مائة في المائة، من دون أن يدري حتى الآن السبب وراء ذلك، موضحًا أنه يمتلك تأشيرة "تشنجن" التي تسمح لمن يحملها بدخول الأراضي المكسيكية.

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام حول أسباب منعه من دخول المكسيك، التي وصلها قادمًا من فرنسا، "لو كان هناك خطأ في إجراءات السفر لما سمح لي من الأساس بركوب الطائرة"، لافتًا إلى أن كل شيء قانوني مائة في المائة، وهناك أسباب أخرى يجهلها هي السبب وراء منعه من الدخول.