بالفيديو.. محمد رمضان يحصل على عربية نادرة

استغل الفنان محمد رمضان، تواجده في المملكة العربية السعودية، لحضور موسم الرياض الترفيهي، حيث قام بشراء ثاني سيارة في موسم الرياض للسيارات.

وجاءت السيارة التي اقتنصها رمضان في ثالث أيام المعرض من طراز مرسيدس G65O ، حيث لا يوجد منها سوى 65 سيارة فقط في العالم.



وعبر حساب تركي ال شيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ظهر رمضان في مقطع فيديو عن غيرته من شراء رونالدينهو سيارة من طراز أستون مارتن.

رونادينهو





وكان نجم الكرة البرازيلية، قد اشترى أول سيارة من موسم الرياض للسيارات، ماركة أستون مارتن من طراز «رابيد AMR ».وأقام الفنان محمد رمضان حفله في أول أيام موسم الرياض الترفيهي، حيث ظهر فيه بعدة أزياء، كانت غير تقليدية، حيث استمر الحفل إلى ساعات متأخرة من الليل.

حفل محمد رمضان

وقرر رمضان في بداية الحفل أن يدخل على طريقته الخاصة حاملًا رشاش في يده، وأطلق وابلًا من الرصاص على أعدائه في شكل درامي.

وقبل بدايته بأيام، أجريت عدة تجهيزات للحفل الذي حمل عنوان "أقوى حفل"، حيث جاء وسط حضور كبير وهائل من محبي الفنان من الأسر الخليجية.

بالصور.. تجهيزات خيالية لحفل محمد رمضان بالسعودية

والجدير بالذكر أن الحفل تم برعاية رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، المستشار تركي ال شيخ، وأنتجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحت إشراف نبيل السويفي، الذي نظم العديد من الحفلات الشهيرة والتي حققت نجاحًا، حيث كان آخرها حفل رمضان في المملكة أول أمس.



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