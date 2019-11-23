مانشستر سيتي يضغط على ليفربول بثنائية في تشيلسي

23 نوفمبر 2019 - 09:40 م

اقتنص فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا أمام تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم تشيلسي عن طريق الفرنسي كانتي في الدقيقة 21 قبل أن يدرك البلجيكي كيفن دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 29 وأضاف الجزائري محرز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرتقي مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع بجدول «البريميرليج».