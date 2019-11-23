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ائتلاف العبادي ينتقد بنس: عاصمة العراق بغداد وليست أربيل

عرب وعالم

حيدر العبادي
حيدر العبادي

المصريون ووكالات

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انتقد ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على خلفية قيامه بزيارة إلى العراق شملت أربيل دون بغداد، السبت، مؤكدا أن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل.
كان بنس وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، السبت؛ لتفقد جنود بلاده، ومن ثم غادر إلى أربيل حيث التقى زعماء إقليم كردستان شمالي العراق.
ولم يلتق المسؤول الأمريكي مسؤولي بغداد واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وردا على ذلك، قال ائتلاف النصر (يمتلك 42 مقعدا من 329 مقعدا في البرلمان) في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنه "يدين الزيارة المخلة بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس"، مؤكدا أن "بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل".
وتابع: "كما نرفض قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الأسد وأربيل".
وشدد على أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لأحد ليضحي بها، وكان الأولى رفض الزيارة إن لم تراع سيادة الدولة العراقية".
كانت الحكومة العراقية قالت، في بيان، إن زيارة بنس إلى البلاد "متفق عليها مسبقا". -

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