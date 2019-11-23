  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:05 ص
بحث متقدم
الديهي

"الديهي" يفضح بالأسماء خلية لندن للتحريض ضد مصر

القمر الصناعي طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق "طيبة 1"

هنيدي

"هنيدي" يكشف تفاصيل جديدة عن الجراحة العاجلة التي أجراها

سعر الدولار في البنك المركزي

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

الحمض النووي

إثبات الزنا ونفي النسب هل يحسمه تحليل الحمض النووي؟

موسكو

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

الحريري

«هيثم الحريري» ينتصر في معركة «إسقاط الحصانة».. القصة كاملة

السيسي

تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

أرشيفية

عالج نفسك من الطبيعة.. أهم 5 أعشاب لعلاج آلام المفاصل

الطيب

شيخ الأزهر يحذر من كارثة قادمة.. ماذا قال الخبراء؟

إيران.. رفع حجب الإنترنت في طهران ومدن كبرى

عرب وعالم

حجب المواقع
حجب المواقع

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عقب رفع أسعار الوقود.. محتجون يغلقون مداخل ومخارج طهران

#

بالفيديو.. صراخ سيدة من تحت الكفن يهز مظاهرات إيران

#

أوروبا: قلقون من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم

#

لبنان.. تظاهرات احتجاجية في عدة مدن رفضا لضرائب جديدة

رفعت السلطات الإيرانية، السبت، الحجب المفروض على خدمة الإنترنت في العاصمة طهران، وباقي المدن الكبرى، بعد حجبها عقب "احتجاجات الوقود"، التي شهدتها البلاد.
وذكر مراسل الأناضول، أن السلطات بدأت رفعا تدريجيا، للحجب المفروض على الإنترنت في عموم البلاد الخميس.
وأضاف أن رفع الحجب الذي بدأ الخميس، في محافظتي هرمزغان (جنوب)، وبوشهر (شمال شرقي)، وشمل الجمعة، محافظات خران الشمالية (شمال شرقي)، وخراسان الجنوبية (شرقي)، ويزد (وسط)، وهمدان، وتشهار محال وبختياري (غرب).
وأوضح أن الحجب المفروض على خدمات الإنترنت، في العاصمة طهران وباقي المدن الكبرى، تم رفعه مساء السبت.
وذكر مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، أن الحجب المفروض على استخدام الإنترنت في الهواتف الذكية، سيرفع ابتداءً من الأحد.
وتسبب قرار السلطات الإيرانية بحجب خدمة الإنترنت في البلاد، بتعطيل عمل البنوك، وتعليق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت، فضلا عن تراجع نسبة الصادرات والواردات، الأمر الذي تسبب بخسائر يومية تُقدّر بملايين الدولارات.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق "احتجاجات الوقود".


وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإيرانية، توقيف 180 شخصا لهم صلة بتنظيم الاحتجاجات في البلاد. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استشاري صحة نفسية تفتح النار على مواقع التواصل
» من «حسنين ومحمدين» لـ «اتنين كفاية».. لماذا تفشل حملات تنظيم الأسرة؟
» تعليق ناري لـ"أحمد موسى" على أداء رمضان صبحي
» تحركات داخل "الليكود" لتنحية نتنياهو عن رئاسته
» السودان.. "المهنيين" يستنكر تصريحات البرهان
» ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويُعزز صدارته لـ«البريميرليج»
» سبب سعادة "هنية" بتحويل "نتنياهو" للمحاكمة
» الأزهر للفتوى يطلق لقاء "التوعية الأسرية" بالدقهلية غدًا
» الرجاء يطيح بـ«الوداد» من البطولة العربية بريمونتادا قاتلة
» مقتل فنانة بعد اغتصابها.. و"ليليان داود" تنشر صورتها
» «جوجل» ترصد مليون ونصف دولار لمن يخترق حمايتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية