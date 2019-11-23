التحالف الدولي يعلن تحييد عناصر من "داعش"

23 نوفمبر 2019 - 11:04 م

أسفرت عملية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، الجمعة، عن تحييد العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال بيان للتحالف، السبت، إن عمليات برية وجوية تواصلت في دير الزور، الجمعة، وشملت إنزالا جويا؛ ما أسفر عن تحييد العديد من عناصر "داعش" وإصابة آخرين (دون ذكر رقم محدد).

وأوضح البيان أن "قوات خاصة من عدة دول في التحالف شاركت في تطهير مواقع لتنظيم داعش" في المحافظة المذكورة، وتوقيف الكثير من مقاتليه، بجانب مصادرة "كمية مهمة" من الأسلحة الخفيفة والمتفجرات اليدوية والذخيرة.

وأكد التحالف أن العملية في دير الزور هي جزء من الشراكة الدائمة في الحرب ضد "داعش".

ولفت إلى أن التوترات الأخيرة في شمال سوريا وإعادة تموضع قوات التحالف أدى إلى توقف قصير في العمليات ضد تنظيم "داعش".