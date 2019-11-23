  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:04 ص
بحث متقدم
الديهي

"الديهي" يفضح بالأسماء خلية لندن للتحريض ضد مصر

القمر الصناعي طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق "طيبة 1"

هنيدي

"هنيدي" يكشف تفاصيل جديدة عن الجراحة العاجلة التي أجراها

سعر الدولار في البنك المركزي

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

الحمض النووي

إثبات الزنا ونفي النسب هل يحسمه تحليل الحمض النووي؟

موسكو

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

الحريري

«هيثم الحريري» ينتصر في معركة «إسقاط الحصانة».. القصة كاملة

السيسي

تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

أرشيفية

عالج نفسك من الطبيعة.. أهم 5 أعشاب لعلاج آلام المفاصل

الطيب

شيخ الأزهر يحذر من كارثة قادمة.. ماذا قال الخبراء؟

10 مصابين بمواجهات بين الأمن والمحتجين في كربلاء وبغداد

عرب وعالم

المتظاهرون في العراق
المتظاهرون في العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لبنان.. إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات وسط بيروت

#

حالات إغماء بصفوف المتظاهرين قرب مقر رئاسة الحكومة في بيروت

#

إصابة 14 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية

قال مصدران طبيان إن 10 متظاهرين أصيبوا، مساء السبت، في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ببغداد ومدينة كربلاء إلى الجنوب من العاصمة.
وقال مسعف يعمل في مستشفى حكومي، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن 6 متظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع قرب دوار الحرية في حي الكرمة وسط كربلاء.
فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.
من جانبه، قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن 4 متظاهرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن أحد المتظاهرين جراحه خطرة إثر تلقيه رصاصة مطاطية في رأسه.
في الأثناء، قال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين تشهدها المنطقة عند جسر الأحرار وحولها وسط بغداد.
وأضافوا أن قوات الأمن تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بين فترة وأخرى لإبعاد المتظاهرين.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. 

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استشاري صحة نفسية تفتح النار على مواقع التواصل
» من «حسنين ومحمدين» لـ «اتنين كفاية».. لماذا تفشل حملات تنظيم الأسرة؟
» تعليق ناري لـ"أحمد موسى" على أداء رمضان صبحي
» تحركات داخل "الليكود" لتنحية نتنياهو عن رئاسته
» السودان.. "المهنيين" يستنكر تصريحات البرهان
» ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويُعزز صدارته لـ«البريميرليج»
» سبب سعادة "هنية" بتحويل "نتنياهو" للمحاكمة
» الأزهر للفتوى يطلق لقاء "التوعية الأسرية" بالدقهلية غدًا
» الرجاء يطيح بـ«الوداد» من البطولة العربية بريمونتادا قاتلة
» مقتل فنانة بعد اغتصابها.. و"ليليان داود" تنشر صورتها
» «جوجل» ترصد مليون ونصف دولار لمن يخترق حمايتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية