"هنيدي" يكشف تفاصيل جديدة عن الجراحة العاجلة التي أجراها

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أكد الفنان محمد هنيدي، إنه أجرى عملية فجأة في الفكين، موضحا أنه منذ حوالي شهر اكتشف أنه لابد أن يزرع عضم، مرددا: «توكلنا على الله و زرعنا الحمد لله».
وعن سؤال الإبراشي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون أي»، أنت بتخاف من غرفة العمليات يا هنيدي ؟، ليرد عليه، ساخر : «انا مبطلعهاش أبدا يا فندم أنا بنام تحت».
وتابع هنيدي: «الحمد لله أنا زي الفل وأنا أسف أني أزعجت الناس، وأنا في البيت وأيام وأتعافى إن شاء».
وعن مباراة مصر والكوت ديفوار أمس قال هنيدي: « بتفرج على الماتش وكلي فخر .. والله أجلت العملية عشان أتفرج على الماتش».
    

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