"هنيدي" يكشف تفاصيل جديدة عن الجراحة العاجلة التي أجراها

23 نوفمبر 2019 - 10:30 م

أكد الفنان محمد هنيدي، إنه أجرى عملية فجأة في الفكين، موضحا أنه منذ حوالي شهر اكتشف أنه لابد أن يزرع عضم، مرددا: «توكلنا على الله و زرعنا الحمد لله».



وعن سؤال الإبراشي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون أي»، أنت بتخاف من غرفة العمليات يا هنيدي ؟، ليرد عليه، ساخر : «انا مبطلعهاش أبدا يا فندم أنا بنام تحت».



وتابع هنيدي: «الحمد لله أنا زي الفل وأنا أسف أني أزعجت الناس، وأنا في البيت وأيام وأتعافى إن شاء».



وعن مباراة مصر والكوت ديفوار أمس قال هنيدي: « بتفرج على الماتش وكلي فخر .. والله أجلت العملية عشان أتفرج على الماتش».

