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تعليق ناري لـ"أحمد موسى" على أداء رمضان صبحي

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رمضان صبحي
رمضان صبحي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي استغل خبراته السابقة التي حصل عليها عندما كان في الجهاز الفني مع الكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شوقي غريب استطاع تكوين منتخب أولمبي يريد الفوز.
وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن رمضان صبحي ظهر في أفضل حالاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة عكس ما كان يظهر في مسابقة الدوري الممتاز والدوري الإنجليزي، موضحا أن رمضان صبحي «حدوتة» وأكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأحمد ريان مفتاح الفوز، مؤكدا أن شوقي غريب تعامل مع اللاعبين مثل الأب.
وتابع موسى أن لاعبي المنتخب الأولمبي يستحقوا تمثيل مصر في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ونجح شوقي غريب في بث روح البطل في نفوس اللاعبين.
وأشاد الإعلامي أحمد موسى بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة مؤكدا أنه كان على أعلى مستوى.


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