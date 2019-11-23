"الديهي" يفضح بالأسماء خلية لندن للتحريض ضد مصر

23 نوفمبر 2019 - 11:30 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة وفضيحة مدوية لخلية دولية جديدة تستهدف الدولة المصرية من خلال استهداف تعكير مزاج المواطن المصري، وعقول ووعي المصريين، وقتل الروح المعنوية لدى المواطن المصري، جميع أفرادها مصريين.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن هذه الخلية تستهدف خفض الروح المعنوية للمواطن المصري، وإحداث حالة ارتباك، وتفتيت الثقة بين المواطن والقيادة، وبين المواطن والمؤسسة العسكرية، وإحداث فتنة بين مؤسسات الدولة بأفكار متنوعة، ووسائل متنوعة.



وتابع، أن هذه الخلية هي خلية وسط لندن، مقرها في وسط لندن مخصص لها مليار و200 مليون دولار، يدفعها أمير قطر بها 16 شخصا، و11 كيان ومؤسسة إعلامية وبحثية، والعقل المدبر للخلية أصله فلسطيني ويحمل الجنسية الإسرائيلية وهو عزمي بشارة.

