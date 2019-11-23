سر رهان شوقي غريب ورمضان صبحي قبل أمم إفريقيا

23 نوفمبر 2019 - 11:50 م

كشف الكابتن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، عن أنه التقى رمضان صبحي ووكيله، بعد استبعاده من تشكيل المنتخب الأول، وأكد له أن مستقبل الكرة المصرية الجديد في المنتخب الأولمبي.



وأوضح "غريب" - خلال استضافته في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب على قناة MBC مصر - قائلا: «رمضان صبحي تحمل المسؤولية وهذا هو التحدي الذي نجحنا فيه».



وتابع: «رمضان أقدم لاعب في المنتخب وتم اختياره لقيادة المنتخب الأولمبي وكان على قدر المسؤولية».

