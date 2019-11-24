الريال يشعل صراع قمة "الليجا" بثلاثية في شباك سوسيداد

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ريال مدريد
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اشتعلت حدة المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بين فريقي برشلونة وريال مدريد.
وتغلب ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
أربك ريال سوسيداد حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البرازيلي ويليان دا سيلفا.
وتمكن الريال من إدراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأضاف "الملكي" الهدفين الثاني والثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 48 و74. 

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