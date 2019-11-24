محمد مصيلحي: الأهلي لن يفرط في عمار حمدي

24 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

قال محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه يبحث إعارة عمار حمدي من النادي الأهلي منذ الصيف الماضي.



وتابع مصلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد تألق عمار حمدي في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة فمن الصعب أن يفرط فيه الأهلي.

