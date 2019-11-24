السلطات الكندية تحتجز طائرة تنزانية بسبب هذا الأمر

24 نوفمبر 2019 - 12:50 ص

احتجزت كندا،السبت، طائرة بومباردييه، تابعة للخطوط الجوية في دولة تنزانيا، بسبب نزاع على تعويض خاص بأرض متنازع عليها منذ ثمانينات القرن الماضي، حسبما أعلنت حكومة تنزانيا.



ووفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، قال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا، بالاماجابا كابودي، إن القرار الذي اتخذته السلطات الكندية باحتجاز الطائرة "بومباردييه كيو 400"، ليس له علاقة مباشرة بخطوط الطيران التنزانية، الناقل الرسمي للبلاد، ولكنه يرتبط بنزاع بين تنزانيا الواقعة شرقي إفريقيا ومزارع من دولة جنوب إفريقيا يسعى إلى الحصول على تعويض عن أرض انتزعت منه في تنزانيا قبل 40 عاما.



وهذه هى المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز طائرة تابعة لـ "اير تنزانيا" على خلفية النزاع بشأن التعويض المشار إليه.

